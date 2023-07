Remco reist de wereld over om waterglijbanen te testen: 'Altijd zin in!'

Stel je voor: het is maandagochtend. Je maakt je klaar om naar je werk te gaan. Alleen, je werk is niet in een kantoor, maar in een zwembad. Je werkt niet achter een saaie computer, maar test waterglijbanen. Remco Snoep is zo'n waterglijbaantester. Hij reist voor zijn werk de hele wereld over om overal glijbanen te testen. Klinkt als een droombaan, maar er komt veel meer bij kijken.

"Het is niet zo dat ik alleen maar waterglijbanen test," vertelt Remco. "Het begint met een gesprek met de klant. Dan ontwerpen onze designers de glijbaan. En pas helemaal op het einde moet de glijbaan getest worden." Remco kwam met het glijbaantesten in contact via het bedrijf waar hij voor werkt. "En ik vind het superleuk om te doen", lacht hij. "Ik heb altijd zin om naar mijn werk te gaan, want uiteindelijk breng je altijd plezier en vermaak voor mensen." Een nieuwe glijbaan moet getest worden zodat die veilig is als er mensen vanaf gaan. "Ik moet letten op de glijsnelheid, hoe hoog het water staat, of er dingen zijn waar je tegenaan kan botsen", vertelt Remco. "Pas als al die punten zijn goedgekeurd kan een glijbaan open."

"Het walhalla van de glijbanen is toch wel in Dubai."

Remco heeft heel wat glijbanen gezien en getest. Met een van zijn hoogtepunten in Berlijn. "In Tropical Island in Berlijn heb ik een glijbaan gebouwd met twee banen naast elkaar van zo'n 23 meter hoog. Dat is wel heel erg spectaculair om daar vanaf te glijden." En als hij er dan toch nog een mocht kiezen om vanaf te glijden? "Het walhalla van de glijbanen is toch wel in Dubai. Daar worden waanzinnige projecten gebouwd. Daar speelt geld geen rol en kan alles." In de YouTube-serie 'Beunen met Lola' probeert Lola bijzondere beroepen uit. In de video hieronder zie je of het haar lukt om voor één dag waterglijbaantester te zijn: