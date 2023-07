Michael de Leeuw legt de lat hoog voor zichzelf en voor Willem II

Het doel van Willem II dit seizoen is duidelijk, aldus aanvaller Michael de Leeuw. “Wij willen promoveren naar de Eredivisie.” De 36-jarige aanvaller verwacht ook veel van zichzelf. "Ik vind het moeilijk te accepteren als ik niet speel."

Dat promotie afgelopen seizoen mislukte, is volgens De Leeuw erg teleurstellend. “Deze club hoort in de Eredivisie, al zijn er meer clubs die dat uitspreken. De faciliteiten in Tilburg zijn fantastisch. Van een binnen- en buitengym, koudwaterbaden, een sauna tot een jacuzzi: alles is aanwezig om goed voor jezelf te zorgen. Toen ik vroeger bij Willem II begon met profvoetbal, was er veel minder mogelijk. Ik merk dat er nu een topsportklimaat heerst.”

De Brabander geniet bij de Tricolores van de supporters. “Elke week zit het vol of bijna vol. De sfeer is geweldig. Met zo’n aanhang hoor je in de Eredivisie te spelen. Die ambitie moeten we uitspreken, ook al begrijpen we goed dat de teleurstelling van vorig jaar nog steeds aanwezig is.”

De Leeuw is teleurgesteld over zijn eigen rol vorig seizoen. “Tot de winterstop heb ik best veel gespeeld. Daarna ben ik mijn plekje verloren en presteerde de club redelijk stabiel. Voor de trainer was er weinig reden om het team aan te passen. Ik blijf altijd voor mijn kans gaan. Op de training of in de wedstrijden moet ik het laten zien. Dit seizoen is er een nieuwe kans, al weet de trainer van veel spelers al wat ze in huis hebben.”

Met zijn 36 jaar is de in Tilburg opgegroeide aanvaller één van de meest ervaren aanvallers in de Keuken Kampioen Divisie. “Ik voel me goed en fit, ben hongerig en focus me volledig op het voetbal. Als ik dit seizoen echter weer weinig speel, kan het zomaar mijn laatste jaar zijn. Als wedstrijdritme namelijk ontbreekt, gaat mijn lichaam steeds verder achteruit. Je wordt fit door het spelen van wedstrijden. Als ik veel speel, zal ik aan het einde van het seizoen mijn opties gaan bekijken.”

Achter de schermen is hij al bezig met het leven na het voetbal. “Ik heb vorig jaar een cursus sales en communicatie gedaan en dit jaar kies ik voor management. In mijn hoofd heb ik een aantal richtingen waar ik na mijn carrière naartoe kan gaan. Het zou zonde zijn als ik niet in de voetballerij blijf werken, maar ik staar me er niet blind op. In de loop der jaren heb ik een flink netwerk opgebouwd, de lijntjes zijn kort. Ik hoop iets te vinden waar ik dezelfde energie in kan stoppen als ik nu doe.”