De meeste huizen in Eindhoven verkocht aan expats: 'En de meubels erbij'

Eindhoven wordt volgens makelaars overspoeld met expats die een woning zoeken. “Ons kantoor verkoopt dit jaar zeventig procent van de woningen in Eindhoven aan internationals,” zegt Pieter van Santvoort, een van de grootste makelaars van Eindhoven.

Ook makelaar Rieks van den Berg van AB Makelaars krijgt veel expats die zich melden. “De helft van de woningen in Eindhoven verkoop ik aan een expat. Tien tot vijftien jaar geleden waren het de mensen uit China, Taiwan. Nu zijn het heel veel mensen uit India. Ook veel uit Roemenië, Turkije, Spanje, Portugal." Van den Berg gaat zelfs busritten met rondleidingen verzorgen. Dat deed hij al eerder, maar door corona is dat gestopt. Nu is de tijd weer rijp. "We gaan ook even langs ASML in Veldhoven. Het zijn kenniswerkers die bij ASML, NXP of bijvoorbeeld Prodrive gaan werken. We doen bijna zeventig procent van onze bezichtigingen in het Engels.”

Het is voor de makelaar wel wat aanpassen. Afspraken zijn voor expats niet altijd heilig, zoals een bezichtiging. “Die zeggen ze vaak vlak van tevoren af. Of ze komen niet eens opdagen. Ze zijn het vergeten of ze hebben een meeting. Nu bellen we gewoon een halve dag van tevoren op: ‘Weet je dat je aan afspraak hebt?’” Expats gaan wel anders om met het kopen van een huis, zegt makelaar Van den Berg. “Sommigen kopen in een kwartier een huis. Maar als dan de oplevering is, mankeert er ineens van alles. Ze moeten leren om tijdens een bezichtiging beter te kijken. Dat ze alle informatie die ze krijgen in zich opnemen.” Expats zijn volgens de makelaars vooral op zoek naar duurzame woningen. Hoger dan energielabel C wil een expat niet. Wijken met nieuwbouwhuizen zoals in Meerhoven en Blixembosch zijn enorm populair. De duurzame woningen zijn in Eindhoven en Veldhoven dan ook flink in prijs gestegen. En: in spullen en meubels zijn ze vaak ook erg geïnteresseerd zegt Debbie Mels, voorzitter van de NVM-afdeling Zuidoost Brabant. "Heel veel expats willen bijna altijd spullen overnemen. Wij zouden die naar de kringloopwinkel of naar de stort brengen. Expats zeggen juist dat het moet blijven staan. Ze moeten opnieuw beginnen en hebben al die spullen nog niet. Ik ben dan niet alleen het huis aan het verkopen, maar ook bijvoorbeeld het tuinmeubilair."

Maar al die gesprekken in het Engels zijn een uitdaging. “Je moet hier wel Engels spreken. Je komt er anders niet mee weg,” zegt makelaar Mels. De duizenden makelaars van belangenorganisatie NVM krijgen daarom cursussen ‘vastgoed Engels’ aangeboden. “Voordat we hier mee te maken kregen, wisten we bij wijze van spreken niet wat ‘beton’ en een ‘kroonsteentje’ in het Engels is. Je moet je dat eigen maken,” legt de NVM-voorzitter uit. “De stad Eindhoven wordt er alleen maar leuker op," zegt makelaar Van Santvoort van Van Santvoort Makelaars. "Tien tot vijftien jaar geleden was er niks te doen. Dan ging je als international in het weekend naar Amsterdam of Rotterdam. Daar was tenminste vertier. Nu zie je dat mensen naar Eindhoven toe komen. Om hier in het weekend te verblijven. Er is veel te doen. De kwaliteit is enorm toegenomen en dat maakt het interessant.”