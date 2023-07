Zij zitten in de bloedhitte in Zuid-Europa: 'Het is hier net een oven'

Met de zomervakantie voor de deur hebben veel mensen het voornemen om naar de zon te vertrekken. Maar met temperaturen van ruim boven de veertig graden is het zuiden van Europa niet meer wat het geweest is. Het is afzien voor veel vakantiegangers rond de Middellandse Zee. En voor de mensen die daar wonen. Op Sicilië zouden temperaturen van bijna 50 graden in aantocht zijn.

Ze hebben ook hun eigen manieren om met de hitte om te gaan. Zoals fietsen naar het strand, 'dat is te doen', of onder een parasol op het strand liggen. "Mijn dochter is met haar vriend - die hier voor het eerst is - naar een bergdorp gegaan. Kijk, dat is echt afzien, Ik ben niet meer zo'n 'doener'. Opgravingen bekijken zou ik bij deze temperaturen niet aanraden. Zeker niet tussen twaalf en vier uur 's middags."

"Het is heel heet, ja", vertelt Margie. "Zeker als er weinig wind staat." De Tilburgse is achttien dagen op vakantie op het Griekse eiland Kos. "We hebben nu nog een weekje te gaan. We komen hier al dertig jaar, juist vanwege het warme weer. Ons hoor je dus absoluut niet klagen. Je weet dit als je hier naartoe gaat. En als er een beetje wind staat, heb je het niet zo door."

Ook Paul is aan het zweten in Griekenland. Hij is er niet op vakantie, maar woont er. Op het fraaie eiland Santorini. "Al dertien jaar. Vanwege mijn Griekse vrouw zijn we hier gaan wonen." Hij runt er een souvenirgroothandel. "Het is onwaarschijnlijk warm hier", vertelt de ondernemer uit Mill. "Beweeg een vinger en je begint te zweten. Grieken zitten 's middags dan ook binnen, zodat ze niet wegbranden. Die werken 's ochtends en 's avonds. Tussen een en vier uur 's middags is de situatie namelijk het ergst. De zon schijnt hier echt heel sterk."

Dat is dus ook zijn devies: "Binnen blijven met de luiken voor de ramen. Zeker als de zon erop staat. De ventilator staat hier heel de dag aan. Het is net een oven als je vanuit je huis naar buiten gaat. Weet je dat als je hier wil douchen, je eerst een emmer met water moet vullen en dat weggooien. Dat water is namelijk door de hitte kokend heet. Pas na die emmer krijg je wat kouder water."