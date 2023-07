Yke werd met 38 messteken gedood: zes jaar cel en tbs voor huisgenoot

De 30-jarige Izzy P. uit Tilburg moet zes jaar de cel. Daarna krijgt hij tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van de 35-jarige Yke Engel. De man woonde tijdelijk bij Yke in huis, maar had last van waanideeën. Toen hij haar zag glimlachen in haar slaap, dacht hij dat zij hem voor de gek wilde houden en stak als een dolle op haar in.

Twaalf keer was er aan de bel getrokken bij hulpverleners, maar toch ging het fout. Op 18 oktober vorig jaar stak Izzy P. in Tilburg de 35-jarige Yke Engel dood met 38 messteken. En dat terwijl hij bij Yke en haar zoontje mocht wonen, omdat hij geen eigen plek had. Zij zorgde voor hem omdat hij door zijn psychose en schizofrenie niet goed voor zichzelf kon zorgen.

Yke wilde hem helpen en niet aan zijn lot overlaten. Maar Izzy verkeerde op een gegeven moment in een psychotische toestand, die nog eens werd versterkt doordat hij flink blowde.

Yke woonde met haar zoontje van toen 7 jaar oud in een huurhuis aan de Bisschop Godschalkstraat in Tilburg. Ze had na haar scheiding geen relatie met Izzy, zo zei ze steeds, maar ze deelden wel het bed met elkaar. Vrienden en familie hadden wel door dat hij gevaarlijk was. Niet alleen voor zichzelf, maar zeker ook voor Yke. Maar Yke wilde Izzy niet in de steek laten. Iemand moest hem helpen.

Mes uit de keuken

Op de ochtend van 18 oktober ging het fout. Izzy was die ochtend paranoïde. Hij had het idee dat er mensen in huis waren geweest en dat er spullen waren verplaatst. En dat maakte hem boos. Hij pakte een mes uit de keuken en ging naar de eerste verdieping.

Toen hij door de deur van de slaapkamer van Yke’s zoontje keek, zag hij Yke. Zij werd een beetje wakker en glimlachte naar hem en dat maakte Izzy woedend. Hij liep naar binnen en stak Yke in de hals. De vrouw stribbelde nog tegen, maar was kansloos tegen een razende Izzy. Yke werd 38 keer gestoken, waarvan meer dan de helft in hoofd en hals.

In de slaapkamer van haar zoon stierf Yke in een grote plas bloed. Izzy ‘kwam weer op aarde’ en besefte wat hij gedaan had. Hij probeerde daarna zelfmoord te plegen en stak zichzelf in zijn hals met hetzelfde mes. Ook pakte hij een scheermes en sneed daarmee in zijn polsen en armen. Toen dat niet lukte, belde hij 112 en vertelde dat hij Yke had gedood.

De rechtbank in Breda vindt Izzy verminderd toerekeningsvatbaar, en niet helemaal ontoerekeningsvatbaar. Hij had weliswaar een psychose en had waanideeën, maar die psychose werd versterkt door blowen. Volgens de rechtbank had Izzy kunnen weten dat zijn psychose erger zou worden door het roken van wiet. Zijn eerste psychose, in 2017, kreeg hij door blowen.

De rechtbank zag naast de celstraf geen andere mogelijkheid voor behandeling dan tbs met dwang. Zonder dwang zou Izzy een te groot gevaar vormen voor anderen. Hij kwam eerder, ondanks zijn psychose, al zo normaal over dat hulpverleners hem weer wegstuurden. De rechtbank denkt ook dat hij de rest van zijn leven gevaarlijk kan zijn voor anderen.

Juul, de zus van Yke maakte tijdens de zitting gebruik van haar spreekrecht. In haar verhaal lees je hoe de 18e oktober voor haar veranderde van een gewone, zonnige dag in haar grootste nachtmerrie.

LEES OOK: Zus van met 38 messteken vermoorde Yke spreekt: 'Ik ben zo boos op jou!'