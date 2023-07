Duik in de natuur, het verleden of een onbekende wereld: onze podcast-tips

De zomervakantie is het uitgelezen moment om dingen te doen waar je eerder geen tijd voor had. Én om lekker te relaxen natuurlijk. Of het nu is in de auto op weg naar de camping, op je luchtbedje op het strand of lekker thuis: een podcast is een ideale manier om je te vermaken. Dit zijn onze vier podcast-tips.

Podwalks met Frans Kapteijns

Voor een prachtige omgeving hoef je niet ver weg, want Brabant is rijk aan natuur. Laat boswachter Frans Kapteijns nu net precies weten waar de parels in onze provincie te vinden zijn. Dus zet je koptelefoon en wandel door de Oisterwijkse Bossen en Vennen, het bosgebied van Huis ter Heide of door de Pettelaar terwijl Frans je alles vertelt over de omgeving.

Op Hoop van Zegen

Neem je graag een kijkje in een andere wereld of lees je vaak spannende boeken? Probeer dan de podcast ‘Op hoop van Zegen’. De evangelische organisatie Frontrunners Ministries met voorganger Tom de Wal organiseert genezingsdiensten, waar je genezen zou kunnen worden van allerlei ziektes. En bevrijdingsdiensten, waar je zogenaamd bevrijd kunt worden van demonen die in je lichaam zitten. Luister de podcast en waan je in deze wereld, kunnen mensen echt genezen worden door God?

Zwart-wit verleden

Is geschiedenis helemaal jouw ding? Dan is de podcast Zwart-wit verleden wat voor jou. Cindy de Koning komt op bijzondere plekken en neemt de luisteraar mee in haar zoektocht en ontdekkingen naar sporen van ons slavernijverleden in Brabant. Een historische reis door de provincie in Breda, Bergen op Zoom, Tilburg en Helmond.

Het Leukste van Graat & De Laat

Liever even helemaal niets en ook mentaal ontspannen? In ‘Het Leukste van Graat & De Laat’ hoor je alle fragmenten uit de radioshow van Christel en Jordy. Zo hoef je niks te missen van dit gezellige Brabantse duo. Scheelt je meteen een rondje buikspieroefeningen in de sportschool.

Ga naar www.omroepbrabant.nl/podcast en klik op je favoriete podcast