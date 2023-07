Lurling schrok van appjes van dronken spelers op de avond voor de wedstrijd

Als we Anthony Lurling (46) in één woord beschrijven, dan is het ‘liefhebber’. De voormalig prof is sinds dit seizoen als jeugdtrainer terug bij de club waar het voor hem begon: FC Den Bosch. Daarnaast is de inwoner van Engelen actief als hoofdtrainer in het amateurvoetbal. “Ik moest in het begin echt wennen aan de mentaliteit.” Zo vertelt hij over appjes van dronken spelers op de avond voor een belangrijke wedstrijd.

FC Den Bosch is niet de enige club die diep in zijn hart zit. “Bij NAC Breda heb ik acht jaar gevoetbald. Vooral mijn tweede periode was succesvol en haalden we Europees voetbal. Na mijn voetbalcarrière was ik assistent-trainer en vorig seizoen trainde ik de Onder 16. Ik ben lid van oud-NAC, maar vanwege mijn werk heb ik nog niet mee kunnen doen.”

Lurling groeide op in de Graafseweg, in de buurt van FC Den Bosch. Zijn opa en oma woonden vlak achter het stadion. Kleine Anthony ging samen met opa op 3-jarige leeftijd al bij de FC kijken. “Toen ik 11 was ben ik hier gaan voetballen, op m’n 21ste vertrok ik naar SC Heerenveen. Als speler ben ik twee keer teruggekeerd en op 39-jarige leeftijd stopte ik. Je kunt wel zeggen dat het voor mij voelt als thuis.”

De ‘Messi van Breda’ is tevreden als hij terugblikt op zijn loopbaan. “Ik had achteraf wel langer in Duitsland moeten blijven. Bij 1. FC Köln voetbalde ik wekelijks in uitverkochte stadions. In de winterstop werd onze trainer ontslagen en kwamen er veel nieuwe spelers. Ik belandde op het tweede plan. De tweede competitiehelft kwam ik uit voor RKC Waalwijk, maar daar haalde ik mijn niveau niet. Een seizoen later koos ik voor FC Den Bosch. Naar geld keek ik niet."

Als voetballer ging hij verder bij FC Engelen. Na drie jaar nam hij het over als trainer. Qua mentaliteit was het wennen. “Ik ging op zaterdag vroeg naar bed, want ik wilde fit zijn voor zondag. Toen we een periodetitel konden pakken, zag ik zondagochtend op mijn telefoon bijna 50 appjes. Op foto’s zag ik dat dronken spelers elkaars konthaar aan het harsen waren. De eerste helft zondagmiddag was slecht en ik werd boos in de kleedkamer. Uiteindelijk wonnen we met 3-0 en accepteerde ik dat het soms bij amateurvoetbal hoort.”