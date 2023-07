Thomas is eerder uit de schulden dankzij de gemeente: 'Best wel wennen'

Thomas (36) uit Den Bosch had honderdduizenden euro’s schuld en zat anderhalf jaar in de schuldsanering. Door een nieuwe regeling is hij, net als 350 andere Bosschenaren, nu eerder van zijn schulden verlost dan verwacht. En dat is bijzonder. “Ik kreeg ineens een telefoontje met de mededeling dat ik nu al mocht stoppen met aflossen”, zegt Thomas. “Ik ben er blij mee, maar ik moest er ook aan wennen.”

Een eigen bedrijf met 60 medewerkers en een omzet van 12,5 miljoen euro. Zo zag het leven van Thomas er 15 jaar geleden nog uit. Toen hij een twintiger was, had hij een bedrijf dat dameskleding binnen acht weken ontwierp en verkocht. Veel sneller dan andere bedrijven dat toen konden. Maar in 2016 ging het miljoenenbedrijf van de jonge ondernemer failliet. Sindsdien ging het bergafwaarts met Thomas. “Het eerste jaar heb ik alleen maar in bed gelegen. Ik vond het niet alleen verschrikkelijk dat mijn bedrijf failliet was, ik viel ook in een zwart gat na jaren enorm hard werken", zegt hij. Met hulp van familie zorgde zijn curator ervoor dat een deel van zijn schuldeisers al kregen waar ze recht op hadden. "Maar fabrikanten, distributiebedrijven en een creditcardmaatschappij wilden nog steeds geld van mij hebben." De schuldeisers wilden nog 780.000 euro van Thomas. “Er stonden regelmatig mensen aan mijn deur. Ik werd zelfs gestalkt. Ik voelde me wel verantwoordelijk, maar bij mij was er niets te halen”, vertelt hij. Thomas kreeg last van posttraumatische stress en een burn-out. “Ik kon het in mijn eentje niet opnemen tegen die grote organisaties."

"Dit was het moment om mensen weer iets te kunnen bieden.”

Na jaren ging het langzaam beter met de Bosschenaar. Hij kreeg een baan in loondienst en besloot om een schuldsaneringstraject bij de gemeente Den Bosch aan te vragen, zodat hij zijn schuldeisers een goed voorstel kon doen. “Dit was het moment om mensen weer iets te kunnen bieden.” Thomas sprak met de gemeente en de schuldeisers af dat hij 80.000 euro zou terugbetalen. Dat moest hij binnen drie jaar doen, maar de gemeente heeft recent besloten schuldsaneringstraject al na anderhalf jaar te beëindigen. 350 inwoners profiteren van het nieuwe beleid, onder wie Thomas. De gemeente heeft een half miljoen euro vrijgemaakt om hun restschulden te betalen. “Het is al niet leuk als je in de schuldsanering komt", zegt een woordvoerder. "Daarom hebben we besloten na anderhalf jaar te stoppen. Niet alleen voor nieuwe aanmeldingen maar ook voor mensen die al in de schuldsanering zaten." De gemeente hoopt dat mensen hierdoor hun leven weer op orde krijgen en weer naar de toekomst kunnen kijken.

"De grootste winst is vrijheid in tijd."