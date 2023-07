Voor de tropische temperaturen hoef je niet thuis te blijven deze zomer

In de categorie ‘typisch Nederlands’: de komende twee weken is het weer vooral wisselvallig. Soms is er zon, maar niet zoveel als je waarschijnlijk hoopt, concluderen de meteorologen van Weerplaza. “Dagenlang een strakblauwe lucht met tropische temperaturen kun je vergeten.”

We komen in een patroon terecht ‘wat toch wat meer westelijk is’, legt meteoroloog Raymond Klaassen uit. “Dat betekent eigenlijk gewoon dat we typisch Hollands, licht wisselvallig zomerweer gaan krijgen.”

De komende twee weken komen de temperaturen daarbij onder gemiddeld uit voor deze tijd van het jaar. “Maar dan zit je nog steeds in Brabant met temperaturen rond de 21 tot 23 graden. Soms wat meer, soms wat lager.”

Helder

Af en toe een stormpje? Zeker. “Er zullen buitjes vallen. Er zijn ook dagen dat de zon wat meer schijnt. Er zit geen stabiliteit in. Uitgesproken hogedrukgebieden die dagenlang voor veel zon en blauwe lucht gaan zorgen kun je in ieder geval vergeten.”

Glasheldere taal van de meteoroloog: het wordt niet zo warm als verleden week, maar verder is er weinig patroon in het weer te ontdekken.

“Tja, er is weinig van te maken verder. We hebben morgen nog een uitschietertje. Dan kom je in Brabant wel op 25 graden uit, maar later op de dag vallen dan weer buien. Vervolgens krijgen we vooral dagenlang met koelere lucht te maken”, besluit Klaassen.