Paard schrikt van herrie en moet uit sloot getakeld worden

De Tilburgse brandweer heeft zaterdagochtend een paard uit een sloot moeten takelen in Moergestel. De eigenaar van het dier was al sinds vier uur 's nachts zijn paard kwijt. Na een paar uur zoeken vond hij het dier in een sloot bij de Eindhovenseweg. Het lukte het paard niet om nog zelf uit de sloot te komen.

Rik Claessen Geschreven door

De eigenaar denkt dat het paard geschrokken is van werkzaamheden die op of langs de A58 aan de gang waren. Het kan ook zijn dat jongeren onder een viaduct in de buurt teveel herrie hebben gemaakt. De jongeren zouden spullen kapot hebben gegooid en harde muziek draaien, hiervoor heeft de eigenaar ook de politie gebeld. Paardenkracht

De brandweer probeerde rond kwart voor zeven het paard eerst uit de sloot te krijgen met een halster en een tweetal touwen om hem er vervolgens met mankracht uit te trekken. Toen dit niet lukte werd er wat meer paardenkracht ingezet door middel van een kraan met twee hijsbanden eraan. Het dier is uit de sloot getakeld en nagekeken door een dierenarts.

(foto: Toby de Kort / SQ Vision Mediaprodukties)