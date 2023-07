Lilian Marijnissen weer voorgedragen als SP-lijsttrekker

Het partijbestuur van de SP heeft Lilian Marijnissen gevraagd lijsttrekker te zijn voor de SP bij de Tweede Kamerverkiezingen in november. Volgens partijvoorzitter Jannie Visscher heeft Marijnissen 'de afgelopen jaren grote kracht, leiderschap en inspiratie laten zien'.

De in Oss geboren en getogen lijsttrekker zelf noemt 'het einde van tijdperk-Rutte goed nieuws voor het land'. Ze zegt te hopen op een 'echte 'ideeënstrijd. Tijd voor nieuwe politiek'.

"De afgelopen kabinetsperiode liep ik tegen een behoorlijk dichte deur aan. Het trio Rutte, Hoekstra en Kaag hield alles tegen. Nou, hoe mooi is het dat die hele bende nu afzwaait", zegt Marijnissen in De Telegraaf.

Tegenkandidaat

De dochter van partij-oprichter Jan Marijnissen is Sinds eind 2017 is Lilian Marijnissen politiek leider van de SP. Ze volgde toen Emile Roemer op, die de partij bijna acht jaar had geleid.

Tot vrijdag 21 juli kunnen zich nog SP-leden melden als tegenkandidaat voor het lijsttrekkerschap. De dag daarna beslist de partijraad van de SP wie de lijst gaat aanvoeren.