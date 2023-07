Drugslab ontmanteld: twee mannen opgepakt bij inval arrestatieteam

Een arrestatieteam is vrijdagavond een loods met daarin een drugslab binnengevallen aan de Kuilenhurk in Vessem. Twee mannen van 29 en 62 jaar oud uit de omgeving Waalwijk en Loon op Zand zijn opgepakt, meldt de Landelijke Eenheid van de politie.

Er werden tientallen liters grondstoffen voor de productie van synthetische drugs gevonden. "Het drugslab was professioneel ingericht met meerdere drukvaten, chemicaliën en drugsafval. Een dergelijk laboratorium heeft de capaciteit voor de productie van honderden kilo’s harddrugs", schrijft de politie.

De Landelijke Eenheid bevestigde eerder nog niet dat het om een drugslab ging, maar daar leek het al wel op. De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) deed onderzoek in de loods, zoals gebruikelijk bij een (groot) drugslab. Vrijdagavond en zaterdagmiddag is het lab in de loods ontmanteld.

De politie sluit meer arrestaties niet uit. Het terrein waarop de loods stond werd de hele nacht bewaakt.