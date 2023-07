Man opgepakt bij inval arrestatieteam in drugslab

Een arrestatieteam is vrijdagavond een loods binnengevallen aan de Kuilenhurk in Vessem. Daarbij is een man opgepakt, bevestigt de Landelijke Eenheid van de politie. Het gaat vermoedelijk om een drugslab.

Ron Vorstermans Geschreven door

De Landelijke Eenheid bevestigt nog niet dat het om een drugslab gaat, maar daar lijkt het wel op. De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) deed onderzoek in de loods, zoals gebruikelijk bij een (groot) drugslab. Het terrein waarop de loods stond werd de hele nacht bewaakt. Naast politie was er ook brandweer aanwezig.

Foto: SQ Vision.