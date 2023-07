Trouwringen verdwijnen in de lucht net voor ceremonie

Nemen jullie elkaar aan te nemen tot wettige echtgenote? Ja! Maar wel zonder trouwringen, die zijn namelijk weggevlogen. Dat gebeurde bij de trouwerij van Caroline Lamers en Marijke de Veer gisteren in Mill. Een ballon met daarin de gouden huwelijksringen vloog de lucht in. Trouwambtenaar en acteur Dirk Zeelenberg deelt het tragische, maar toch ietwat komische, voorgeval op Instagram.

"Lieve mensen, de trouwringen zijn de lucht in gevlogen", opent de trouwambtenaar zijn video op Instagram. Boven het achtergrondgeluid van het trouwfeest dat aan de gang is, komen de pasgetrouwden aan het woord en vertellen over het netgebeurde ongeval.