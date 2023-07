Man (45) overlijdt na botsing tegen boom, bijrijder (35) zwaargewond

Een 45-jarige man uit Zwijndrecht is zaterdagavond overleden na een ernstig ongeluk in Hoogeloon. De bijrijder, een 35-jarige Rotterdammer, raakte zwaargewond. De twee kwamen van het festival Dominator af, waar hen eerder op de dag de toegang was geweigerd.

Het ongeluk gebeurde rond kwart over zes op de Fluiter. Om nog onbekende reden verloor de man uit Zwijndrecht de macht over het stuur. De auto botste tegen een boom en kwam op de weg tot stilstand. Beide mannen zijn zwaargewond en met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Daar is de bestuurder overleden. De politie doet onderzoek.