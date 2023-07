Uitslaande brand in oude school, NL-Alert verstuurd vanwege de rook

Er woedt een zeer grote brand in het oude gebouw van het Hooghuis Lyceum aan de Koornstraat in het centrum van Oss. De eerste melding van de brand kwam rond zeven uur zondagochtend binnen bij de hulpdiensten.

Het vuur sloeg rond halfacht 's ochtends uit het dak van het gebouw, dat volgens een 112-correspondent inmiddels leeg slaat. Rond acht uur leek de brand redelijk onder controle te zijn. "De grote vlammen waren er op dat moment vanaf."

Rook

Bij de brand kwam veel rook vrij. Vanwege die rook werd rond halfnegen een NL-Alert verstuurd. Hoe het vuur kon uitbreken, is nog onduidelijk. Het lijkt er volgens de 112-correspondent op dat de brand alleen op de zolder van het gebouw heeft gewoed.

De brandweer bestreed het vuur met diverse brandweerwagens en zette ook een hoogwerker en een ladderwagen in. Uit voorzorg werd ook een ambulance opgeroepen, maar het lijkt erop dat die niet hoeft te worden ingezet.

Gemeentelijk monument

De gemeente zou van plan zijn de voormalige Sint Jan Mavo aan te wijzen als gemeentelijk monument. Volgens Kliknieuwsoss deed de gemeente tot nu toe weinig aan de verloederde staat van het gebouw. De gemeente zou dit graag meenemen in de herontwikkeling van het hele gebied Fratershof.

Het gebouw is een tijdje antikraak bewoond geweest, maar die mensen moesten in 2019 vertrekken nadat er op zolder een wietplantage was ontdekt. Vervolgens werd het oude schoolgebouw verzegeld, maar dit kon niet voorkomen dat er een serie inbraken werd gepleegd en vernielingen werden aangericht.