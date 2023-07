Uitslaande brand in oude school verbaast omwonenden niet

1/3 Uitslaande brand verwoest dak van oud schoolgebouw aan de Koornstraat in Oss

Het oude gebouw van het Hooghuis Lyceum aan de Koornstraat in het centrum van Oss is zondagochtend bij een grote brand zwaar beschadigd geraakt. De eerste melding van de brand kwam rond zeven uur 's ochtends binnen bij de hulpdiensten.

Omwonenden zijn niet verbaasd over de brand. Wanneer een pand zo lang leeg staat, kun je zoiets verwachten, zeggen meerdere mensen. Ze hinten op baldadigheid of vandalisme. "Diep triest", noemt een voorbijganger het. Hij heeft vroeger zelf nog op de school gezeten en noemt het een mooi, historisch pand. "Gemeente, dat heb je niet goed gedaan", zegt hij.

Het vuur sloeg rond halfacht 's ochtends uit het dak van het gebouw dat dus al lange tijd leeg staat. Rond acht uur was de brand redelijk onder controle. "De grote vlammen waren er op dat moment vanaf."

Rook

Bij de brand kwam veel rook vrij. Vanwege die rook werd rond halfnegen een NL-Alert verstuurd. Rond negen uur 's ochtends nam de rook flink af en was er volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio geen sprake meer van rookoverlast. Hoe het vuur kon uitbreken, is nog onduidelijk. Het lijkt er volgens de 112-correspondent op dat de brand alleen op de zolder van het gebouw heeft gewoed.

De brandweer heeft een controle gedaan en in de omgeving van het gebouw is geen asbest gevonden. De politie kan vanwege veiligheidsredenen geen onderzoek meer doen in het pand, zo laat een woordvoerder zondagmiddag weten. Om de oorzaak van de brand nog te kunnen achterhalen doet de politie nu onderzoek aan de hand van foto's en camerabeelden.