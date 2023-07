Gouden ring gevonden in Best, Danny zoekt al een half jaar naar eigenaar

Wie is zijn gouden ring kwijt? Met die vraag zit Danny al meer dan een half jaar. Afgelopen december vond hij een ring bij een speeltuintje in Best, maar de eigenaar heeft hij tot nu toe niet kunnen vinden.

Op Tweede Kerstdag liep Danny samen met zijn vriendin langs het speeltuintje tussen de Professor R. Regoutstraat en de Loek Verstrijdenstraat in Best. Ze lieten in de schemer de hond uit, toen zijn vriendin plots iets zag glinsteren in het gras.

"We zagen gelijk dat het geen speelgoed was."

Het bleek een gouden ring met diamantjes. De binnenkant van de ring heeft een inscriptie met een trouwdatum en initialen. "We zagen gelijk dat het geen speelgoed was", vertelt Danny. "Daarom namen we de ring mee naar huis." Hij plaatste direct een bericht op Facebook. Danny: "Ik kreeg al snel meerdere reacties van mensen die een ring verloren hebben en dachten dat het hun ring was." Hij checkte bij iedereen die hem een bericht stuurde de inscriptie. Maar een match? Die vond hij tot nu toe niet.

"Als ik de eigenaar nu niet vind, dan laat ik het los."