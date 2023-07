Vrouw moet uit auto worden bevrijd die op zijn zijkant is beland op de A2

Een auto is maandagochtend op snelweg A2 bij knooppunt De Hogt bij Eindhoven op zijn kant beland. Een vrouw moest door de brandweer uit de auto worden bevrijd. Zij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De A2 was in de richting van Maastricht even dicht. Dit zorgde voor behoorlijk wat vertraging. Rond een uur werd de weg weer vrijgegeven.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet duidelijk. De auto raakte door onbekende oorzaak de vangrail en belandde vervolgens op zijn zijkant. Vanwege de ernst van de situatie landde een traumahelikopter op de snelweg.

Wanneer je via de A2 naar het zuiden wilde, werd je omgeleid via de N2 die parallel aan de A2 loopt. Verkeer dat vast kwam te staan tussen knooppunt De Hogt en knooppunt Leenderheide, werd over de vluchtstrook langs de gekantelde auto geleid.