Kraanvogeljong geboren in de Brabantse Peel: 'Een broedsucces'

Voor het eerst is er een kraanvogeljong geboren in het Brabantse deel van natuurgebied de Peel. Dat is bijzonder, want heel Nederland telt maar 46 broedparen.

In het voorjaar van 2023 waren er al aanwijzingen dat een kraanvogelkoppel actief was in de Peel, schrijft Staatsbosbeheer op zijn website. Boswachter Jeroen Craenmehr zag toen een tijdje weinig van het liefdeskoppel. Tot 1 mei, toen hij het koppel voor het eerst met een jong zag. Vanaf de eerste dag kon het kuiken al lopen. De ouders namen het jong mee en voerden het met lekkere hapjes, zoals wormen en kleine insecten.

Kraanvogels broeden onder natte omstandigheden. De afgelopen jaren heeft het waterschap samen met Staatsbosbeheer zijn best gedaan om het kwetsbare hoogveenlandschap te beschermen en natter te maken, zodat de vogels konden broeden. Dat lijkt nu zijn vruchten af te werpen.

Gevoelig voor verstoring

De boswachter wachtte expres even met het delen van het goede nieuws: "Kraanvogels zijn heel gevoelig voor verstoring", zegt hij in zijn blog. Door fanatieke wandelaars of fotografen kunnen de ouders en het jong tijdens het zoeken naar voedsel van elkaar gescheiden raken. "Dan is de kans groot dat het jong slachtoffer wordt van een roofdier."

Inmiddels kan het kuiken al kleine stukjes vliegen en kan het zelf op zoek naar voedsel, al blijft het nog wel lekker veilig bij de ouders in de buurt.

Afstand houden

Wandelaars wordt daarom gevraagd afstand te houden en niet buiten de paden te wandelen. "Ook wij mijden het gebied zoveel mogelijk. Slechts één of twee mensen houden de familie in de gaten."

In 2022 werd er ook een kraanvogeljong in de Peel geboren. Dat gebeurde in Limburg. Dit is het eerste kraanvogelkuiken dat in de Brabantse Peel gesignaleerd wordt.