Explosie bij voordeur van villa: auto door brand verwoest

Op de Zwembadweg in Geldrop is maandagnacht een auto door brand verwoest. Dat gebeurde nadat er kort voor twee uur een explosie was bij de voordeur van een villa. De auto stond geparkeerd op de oprit van het enorme huis.

Volgens een 112-correspondent waren er vier bewoners, onder wie twee kinderen, in het huis. Zij lagen te slapen toen de explosie gebeurde. De bewoners konden het huis op tijd verlaten. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er zou een brandspoor hebben gelopen vanaf de voordeur naar de auto. De politie gaat uit van opzet en doet dinsdag verder onderzoek.

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision

