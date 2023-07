Agent lost waarschuwingsschot bij arrestatie van man (46)

Bij de arrestatie van een 46-jarige man uit Raamsdonksveer heeft een agent maandagavond een waarschuwingsschot gelost. De verdachte zou kort daarvoor iemand hebben bedreigd en mogelijk een vuurwapen op zak hebben gehad.

De politie zag de man rond kwart over elf 's avonds in zijn auto rijden op de Julianalaan. Omdat de bestuurder in het bezit zou kunnen zijn van een vuurwapen, trokken agenten hun wapens. Ze eisten dat de man zijn auto zou stilzetten en eruit zou komen.

Omdat de verdachte de bevelen niet opvolgde, loste een van de agenten het waarschuwingsschot. Daarna werd de man aangehouden. Hij bleek geen wapen op zak te hebben en zit vast voor verder onderzoek.