Superfan Daniëlle (31) is een echte Barbie: ‘Soms moet ik zelfs op de foto'

Daniëlle van Groenendaal uit Tilburg is fan van Barbie en iedereen mag dat weten. Alles in haar leven kleurt roze. Van haar kleding tot de muren in huis. Ze kijkt dan ook reikhalzend uit naar de première van de nieuwe Barbiefilm op deze dinsdagavond. Zodat ze ook daar in haar fluorescerend roze outfit kan verschijnen. “Ik word er helemaal vrolijk van.”

Als kind speelde de 31-jarige Daniëlle al met Barbiepoppen. De felle kleurtjes en talloze outfits vond ze fantastisch. Maar de liefde voor de pop en de kleur roze is nooit weggegaan. “Mijn dochter speelt nu ook met Barbies. Als ik met haar meespeel voel ik me net weer een kind”, lacht Daniëlle. Ze is er zo enthousiast over dat ze de zuurstokroze gekte zelfs heeft doorgetrokken in haar interieur. “Mijn muren zijn roze, de zithoek, het vloerkleed. En zelfs het huisje van mijn hond is roze”, zegt de Tilburgse.

"Ik zie er altijd uit als een Barbie."

Alleen een Ken ontbreekt nog in huis. “Maar dat is prima. Nu is het helemaal naar mijn smaak ingericht. Dat roze krijg ik er anders echt niet doorheen, hoor." Wie leeft in een Barbiewereld, moet er zelf natuurlijk ook eentje zijn. En dus zie je in Daniëlles kledingkast bijna alleen maar de kleur roze. "Ik zie er altijd uit als Barbie”, zegt ze. "Als ik over straat loop, zie ik mensen weleens kijken van: 'Wow!' Soms willen ze zelfs met me op de foto."

"Ik draag roze schoenen en een roze leren jasje."

De Barbie-tekenfilm heeft ze allang grijs gedraaid. Nu verheugt ze zich enorm op de film met echte mensen. Dinsdagavond gaat Daniëlle natuurlijk naar de première van de nieuwe Barbie-film in Tilburg. Al zal ze in de bioscoop ongetwijfeld iets minder opvallen, want de dresscode kan je wel raden... Daniëlles outfit hangt deze ochtend al klaar. “Ik trek een roze broek en een roze shirt aan met Barbie erop”, vertelt ze enthousiast. “En ik draag roze schoenen, een roze leren jasje en natuurlijk een roze handtas."

Daniëlle woont zelfs in een Barbiehuis (foto: Daniëlle van Groenendaal).