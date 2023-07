PvdA en GroenLinks samen: in Brabant is dat al best normaal

PvdA en GroenLinks gaan samen de verkiezingen voor de Tweede Kamer in. Daar hebben de leden van beide partijen in grote meerderheid voor gekozen. Uniek voor de landelijke politiek, maar in veel Brabantse gemeenten is de samenwerking van PvdA en GroenLinks al de normaalste zaak van de wereld. In maar liefst 23 van de 56 Brabantse gemeenten zitten de PvdA en GroenLinks namelijk in dezelfde fractie of maken ze deel uit van dezelfde lokale partij.

Lange tijd was dat ook het geval in de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo. PvdA en GroenLinks deden daar mee als één lijst met één fractie. Maar in 2014 gingen ze uit elkaar. Over wat er precies gebeurd is, gaan verschillende verhalen rond.

Volgens de PvdA hebben de partijen daar samen voor gekozen. Bij GroenLinks horen we wat anders. PvdA Geldrop-Mierlo zou, na de 38 zetels bij de landelijke verkiezingen in 2012, in een overwinningsroes hebben gedacht dat het GroenLinks niet meer nodig had. Dat pakte anders uit. Samen hadden ze 4 zetels. GroenLinks hield er 2 en de PvdA 1 over.

Zand erover

Toch heeft dat niet tot wantrouwen geleid, zo lijkt het. "Laat het verleden waar het hoort. Wat er gebeurd is is nu niet meer belangrijk", klinkt het van beide partijen. Dat lijkt ook echt zo te zijn: de twee linkse partijen werken nauw samen in de gemeenteraad.

"We hebben regelmatig overleg", zegt GroenLinks-fractievoorzitter Paul Kuijken. "De sfeer onderling is ook prettig." PvdA-voorzitter Richard van de Burgt: "Dat is natuurlijk niet hetzelfde als deel uitmaken van dezelfde fractie, maar de raadsleden zoeken elkaar echt op."

Herenigen?

Allebei stemden voor een gezamenlijke Tweede Kamerfractie. Maar willen ze ook in Geldrop-Mierlo weer samen? Kuijken van GroenLinks: "We hebben er wel een keer vrijblijvend over gesproken en we denken er natuurlijk over na, maar verder zijn we nog niet. Nu we weten dat zoveel leden voor de samenwerking zijn, moeten we het er de komende maanden maar eens over hebben."

Zijn PvdA-collega: "Over twee jaar zijn de volgende verkiezingen en tegen die tijd zijn we er wel uit. Of dat een gezamenlijke fractie wordt of toch verder als twee samenwerkende partijen moet blijken."

Wat zeker mee zal spelen: PvdA en GroenLinks hebben in Geldrop-Mierlo nu ieder 3 zetels. Samen zijn ze even groot als de grootste partij Democratische Groepering Geldrop. De partijen hebben nog twee jaar om daarover na te denken.

Dichterbij zijn de Tweede Kamerverkiezingen in november. Gaan ze in Geldrop-Mierlo samen campagne voeren? "Wat mij betreft wel", zegt Van de Burgt van de PvdA. Ook Kuijken lijkt dat logisch: "Het zou me heel gek lijken als we niet samen optrekken. Onze campagneteams moeten maar eens met elkaar gaan sparren."

Op de kaart hieronder is te zien in welke gemeenten PvdA en GroenLinks samen in een fractie of partij zitten.