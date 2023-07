Jeroens pianomuziek is al miljoenen keren afgespeeld op Spotify

Pianoleraar Jeroen Granneman uit Berkel-Enschot kan het zelf nog maar nauwelijks geloven. Eind vorig jaar verscheen zijn eerste nummers op Spotify. Twee nummers werden in een playlist met pianomuziek opgenomen en dan kan het snel gaan. Inmiddels staat de teller op meer dan twaalf miljoen streams. “Blijkbaar vinden mensen mijn muziek mooi. Misschien, omdat het zo rustig is en we in zo’n gejaagde tijd leven.”

Jeroen kan zijn succes nog maar moeilijk bevatten. Hij vertelt hoe het allemaal begon. “Het was stiekem altijd al een droom om mijn eigen muziek uit te brengen. Vorig jaar maakte ik wat dingetjes en zette ze daarna op social media.” Jeroen kreeg reacties op zijn video’s en van het een kwam het ander. “Iemand vroeg of mijn muziek al op Spotify stond en dat was toen nog niet zo. Hij zat bij een platenlabel en samen hebben we ervoor gezorgd dat mijn muziek officieel werd uitgebracht.”

Jeroen keek iedere dag hoe vaak zijn muziek werd afgespeeld. Niet heel veel in het begin, totdat hij een belletje kreeg. “Iemand van mijn platenlabel vroeg of ik zat, want hij had speciaal nieuws. Mijn muziek stond ineens in de grootste piano-afspeellijst van de wereld. Meer dan zeven miljoen mensen volgen die.” Toen ging het ineens heel hard. “Ineens kreeg ik er dagelijks meer dan 50.000 streams bij, zelfs uit Canada, Amerika en Australië. In totaal is mijn muziek nu meer dan twaalf miljoen keer geluisterd.” Zijn best beluisterde nummers zijn 'White Butterfly' met 6,5 miljoen streams en 'Florence' met 5 miljoen streams. Met zoveel streams begint het ook financieel aardig wat op te leveren. 12 miljoen streams zijn goed voor enkele tienduizenden euro's.

Het is allemaal nogal overweldigend voor Jeroen. Een jaar geleden had hij nog geen eigen muziek uitgebracht en nu heeft hij nummers met miljoenen streams. Toch kijkt hij al een beetje naar de toekomst. "Ik ga beginnen met mijn eigen concerten. Alleen ik en mijn piano, waarbij ik vertel hoe een liedje tot stand is gekomen en waarom het een bepaalde naam heeft. In september komt er ook een album met de nummers die tot nu toe zijn uitgekomen en ook een paar nieuwe. Door al zijn succes gaat er nu wel wat meer tijd naar het componeren van zijn eigen muziek. Maar hij heeft ook nog veel plezier in zijn werk als pianoleraar. "Ik vind het geweldig en zal er nooit helemaal mee stoppen", geeft hij aan.