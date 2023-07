112-nieuws: vrachtwagen ramt boom • caravan kantelt op snelweg

18.45

Een vrachtwagen is van de weg geraakt op de N604 in Bakel. Door het ongeval zat de chauffeur klem in zijn cabine. Ambulance-medewerkers en de brandweer zijn aanwezig om hulp te verlenen. De chauffeur zat vast in zijn cabine, maar is bevrijd. Hij was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Een boom is bij het ongeluk uit de grond gereden, de weg is afgesloten voor verkeer.