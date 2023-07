Comeback van Roberto Jacketti & the Scooters begint in Brabant

Brabantse fans van Roberto Jacketti & the Scooters kunnen hun geluk niet op. Na 34 jaar gaat de band weer op tournee met een optreden in De Kattendans in Bergeijk als aftrap. Fans van het eerste uur kunnen niet wachten. "Ik heb destijds tranen met tuiten gehuild bij het afscheidsconcert", zegt Bianca Kulik-Jakobs.

De bekendmaking van de tournee valt in goede aarde bij de achterban, durft de 52-jarige Bianca uit Boxmeer wel te stellen. Ze is beheerder van de Facebookpagina Roberto Jacketti & the Scooters en daar regent het nieuwe aanmeldingen. De band werd in 1980 opgericht en vier jaar later brachten ze met I Save The Day hun bekendste hit uit. Het nummer stond maandenlang in de Top-40. Vijf jaar later ging de band uit elkaar, omdat zanger Erik van der Hoff koos voor een carrière als presentator en programmamaker.

"Bij het afscheidsconcert heb ik tranen met tuiten gehuild."

Bianca was een jaar of 15 toen ze vaak naar optredens van de Nederlandse popgroep ging. "Op het toppunt van hun populariteit zag ik de band optreden in de sporthal van Boxmeer. Hun enthousiasme was aanstekelijk. Na enige tijd herkenden ze ons bij de optredens. Ik heb nog nooit een band met zoveel plezier zien spelen. Bij het afscheidsconcert heb ik tranen met tuiten gehuild." Na het uit elkaar vallen van Roberto Jacketti & the Scooters verloor ze de band uit het oog. Maar met de opkomst van internet hervond ze die weer. "De bandnaam was een van mijn eerste zoekopdrachten", zegt Bianca. "Via een forum kwam ik in contact met andere fans." Dat had soms zin, omdat Roberto Jacketti & the Scooters elk jaar nog één keer bij elkaar komt. Zoals bij het concert van de Dolly Dots. Zanger Erik van der Hoff zegt daarover: "Daar ontstond het idee om het theater in te gaan en óns verhaal van de jaren 80 te vertellen. Die periode was een snelkookpan. We waren populair en werden geleefd."

"Oude liefde roest niet."

Het theater in Bergeijk heeft op donderdag 2 november de première van de tournee. Van der Hoff: "Mijn schoonfamilie woont daar in de omgeving. Die klaagde steeds over de reistijd naar ons jaarlijkse optreden. Nu gaan we zelf naar het zuiden." En dat is dus ook goed nieuws voor Brabantse fans, zoals Bianca. Want toen ze de band in 2005 weer bij het jaarlijkse reünieconcert zag, was Bianca helemaal om. "Sindsdien ga ik met een vast clubje Scootermeiden naar hun concerten. Oude liefde roest niet."

