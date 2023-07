Omroep Brabant zoekt de nieuwe Enzo Knol of NikkieTutorials

Vloggen, TikTokken, YouTube video's maken... Het maken van een video voor onlinemediakanalen is een vak apart, maar wel een heel erg leuk vak. Omroep Brabant is voor het nieuwe televisieprogramma 'Hashtag' op zoek naar 6 online content creators, die het supergaaf vinden om aan deze wedstrijd mee te doen. De winnaar gaat naar huis met een contract met Omroep Brabant.

Tiemen Smit is een nieuwe gezicht bij Omroep Brabant. Hij gaat met veel enthousiasme het programma presenteren vanaf 2 november. In deze video kan je alvast kennismaken met hem.

Aan het einde van de dag is je video klaar en zal deze beoordeeld worden door een driekoppige jury. Ben jij de nieuwe Brabantse Enzo Knol of een creatieve videomaker als NikkieTutorials? Geef je dan direct op.

Voorwaarden

Om mee te doen aan 'Hashtag' moet je tijdens de opnames minimaal 16 jaar of ouder zijn. Je mag ook meedoen als duo, maar bedenk wel dat er maar één contract te vergeven is. Het contract kan wel flexibel worden ingevuld, dus in overleg met elkaar kan er bijvoorbeeld een prijsafspraak gemaakt worden voor een bepaald aantal video's. Het contract hoeft niet automatisch een dienstverband bij Omroep Brabant te zijn. Dit zou ook op projectbasis kunnen. Met andere woorden: alles in overleg zodat iedereen er blij van wordt.

Het crossmediale programma 'Hashtag' krijgt 9 afleveringen, waarvan 8 draaidagen. Houd er rekening mee dat je dus 8 dagen vrij moeten maken en houden.

Geef je nu op!

Heb je vragen? Of wil je jezelf direct inschrijven? Stuur dan een e-mail naar: [email protected]. Vermeld hierin je naam, contactgegevens, ambitie en stuur een link naar een video mee, waar we alvast kennis kunnen maken met jou als videomaker. Als je al socialmediakanalen hebt, zet ze er dan zeker bij. Als je uitgekozen bent, nemen we zo snel mogelijk contact met je op.