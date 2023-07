Wat Breda nog mist: 'Openbare toiletten' en 'meer gratis fietsenstallingen'

Breda staat in de top 10 van de best bezochte steden van Nederland, maar heeft geen eigen VVV. De komende maanden is er wel een tijdelijke pop-up VVV in de Houtmarktpassage, waar iedereen zijn ideeën kwijt kan om de stad nog aantrekkelijker te maken voor bewoners, bezoekers en studenten. Omroep Brabant hield alvast een peiling.

Amber van Vugt van kinderopvang Kindergarden die in park Valkenberg over hun kroost waken, hebben wel een idee: "Er mogen best meer openbare toiletten komen. De kinderen moeten het nu vaak in de bosjes doen en dat is niet fijn", vertelt Amber. Ze is wel enthousiast over de gratis waterpunten van Brabant Water en de dispensers met gratis zonnebrandcrème in het park.

Haar collega Kirsten van der Steen wil graag meer gratis fietsenstallingen: "De stallingen zijn nu vaak al vol. Daardoor moet je je fiets op straat parkeren met het gevaar dat hij wordt gestolen of wordt weggehaald door de gemeente. Het zou de stad nog aantrekkelijker maken voor mensen die op de fiets komen."

Ook eigenaar Ton Stam van ijssalon Toeti Froeti heeft wel ideeën. "Mensen klagen over te veel en hardrijdend verkeer in het centrum. Ik zou graag zien dat de Reigerstraat en het Kasteelplein verkeersluw worden gemaakt: alleen voor bestemmingsverkeer. En doe iets aan die spekgladde stoepranden hier in de straat. Je wilt niet weten hoe vaak ik mensen hier tegen de vlakte zie gaan."