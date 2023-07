Tilburgse student drumt bij Coldplay-concerten, maar niemand die het ziet

De Tilburgse student Dwight Heitzer (23) heeft een bijzondere bijbaan. De student verschijnt als drummer op het podium bij de liveconcerten van de wereldberoemde band Coldplay in Amsterdam. Het knapste? Dat doet hij zonder te drummen. "Ik doe alsof", zegt hij in het radioprogramma Afslag Zuid. "Ik playback op de drums."

Verwarrend, geeft Dwight toe. Hij is namelijk geen drummer, maar een poppenspeler. Tijdens het concert van Coldplay komt er een poppenband het podium op, The Weirdos, die ook in de videoclip van het nummer 'Biutyful' zit. Dwight bedient een van die poppen: de drummer. Dwight is dan gehuld in het zwart. Niemand kan hem zien, maar hij is er dus wel.

En dat is best wel een ding, want Dwight treedt zo al drie avonden op voor een publiek van 55.000 mensen in de Johan Cruijff ArenA. Woensdagavond geeft de Britse band zijn vierde en laatste concert.