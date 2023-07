Genieten van het opbouwen van de Tilburgse Kermis: 'Georganiseerde chaos'

De grootste kermis van de Benelux gaat vrijdag weer van start. En dat betekent dat er nu volop wordt gebouwd in de Tilburgse binnenstad. Met moeite wurmt het verkeer zich nog door de Spoorlaan, tussen de vrachtwagens van exploitanten door. De opbouw is voor veel Tilburgers een attractie op zich.

Aan de andere kant van de straat staat Frits te kijken. “De techniek, de manier van werken, de bedrijvigheid. Dit brengt levendigheid in de stad”, zegt hij glunderend. “Het is een georganiseerde chaos. Ik kijk elk jaar met grote bewondering naar al die mensen die zo hard werken.”

“Ik woon in het straatje hierachter en kom elk jaar kijken”, zegt een man die stilstaat op het oversteekpunt van de Spoorlaan. “Vooral hoe de chauffeurs manoeuvreren met hun aanhangers, vind ik mooi om te zien. Het staat overal vol en toch komt hij erdoorheen. De kleinkinderen zijn op vakantie, dus op de kermis zelf komen we bijna niet. Alleen als ik gebrande pinda’s voor mijn vrouw ga halen.”

Maar de harde werkers genieten er zelf ook van. “Het gaat perfect”, lacht Frank Melissen. “Dat is kermis. Wij komen binnen twee dagen, maken er groot feest van en binnen een dag zijn we ook weer weg.”

Na tien lange jaren is Frank terug op de Tilburgse kermis: “Mijn opa is gestopt en zei: ‘Jongen, ga ’t doen! Ga de mensen weer gek maken!’ Nou, we zijn er weer. Wimpie's Prijzenpaleis is back!”

William Brunselaar is van de kamelenrace, waar overigens geen echte kamelen aan te pas komen. Hij geniet breed lachend van alle bedrijvigheid om hem heen: “In een paar dagen tijd zetten we in Tilburg een compleet pretpark neer. Dat is kicken: voor de mensen op de terrassen, maar voor onszelf ook hoor.”

Dan wijst Melissen naar een derde collega die aan komt lopen. “Daar is de orgelman. Het drankorgel!” Het blijkt te gaan om René Scheepers uit Breda, van het touwtje trekken. Hij kan er zelf ook om lachen, want ook hij is goedgehumeurd: “We gaan de mensen weer blij maken. Dat is ons leven. Want als de mensen blij zijn, komen de centen vanzelf. We gaan er samen weer een leuk feestje van maken.”

De Tilburgse kermis begint vrijdagmiddag om drie uur.