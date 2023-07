Grootste wens van Doortje (92) komt uit dankzij de kinderen in haar dorp

Hoewel de kinderen in Heeswijk-Dinther vakantie hebben, zijn zes meiden uit het dorp toch keihard aan het werk. De klasgenootjes uit groep 5 en 6 van basisschool Palet laten namelijk wensen van bewoners in vervulling gaan. Woensdag was de 92-jarige Doortje als eerste aan de beurt en ze was behoorlijk onder de indruk: “Dit overtreft al mijn verwachtingen!”

Doortje had wel eens een rondvaart gemaakt in de Amsterdamse grachten, maar hier in haar eigen dorp had ze nog nooit gevaren. En dat is raar, want dat is wel haar grote wens: meegaan met de fluisterboot in haar eigen buurt.

Daarom schreef ze die wens op een briefje en deed ze 'm in de nieuwe wensbus in de bibliotheek in haar dorp. Die doos is een idee van enkele meiden in het dorp. Ze willen zoveel mogelijk wensen in vervulling te laten gaan.