Wéér een boete voor PSV brengt seizoentotaal op meer dan een ton

PSV heeft een boete van 11.000 euro gekregen en mag tijdens de eerste uitwedstrijd van het seizoen geen supporters meenemen. Dat is de straf die KNVB de club oplegt nadat fans tijdens de uitwedstrijd tegen AZ in mei vuurwerk afstaken. De nieuwe boete brengt het totaal in het seizoen 2022-2023 op meer dan een ton.

PSV heeft volgens de tuchtcommissie van de KNVB niet goed genoeg gedaan om te voorkomen dat de uitfans in Alkmaar vuurwerk afstaken. Daarom moet het uitvak tijdens de wedstrijd Vitesse-PSV op 19 augustus leeg blijven. 103.125 euro

Daarnaast krijgt PSV dus een boete van 11.000 euro. Daarmee komt het seizoentotaal aan boetes op tenminste 103.125 euro. Eerder legde de KNVB PSV al boetes op voor spreekkoren (tijdens de finale van de Johan Cruijff Schaal) en het afsteken van vuurwerk (thuis tegen Sparta). De UEFA deelde veel forsere boetes uit voor het wangedrag van supporters. Zo moest de club 20.000 euro betalen nadat een fan de keeper van Sevilla belaagde. Ook kreeg PSV een boete van 40.000 euro wegens ongeregeldheden tijdens de uitwedstrijd bij Arsenal. Nieuw seizoen

Het nieuwe competitieseizoen begint voor PSV op zaterdag 12 augustus met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Een week eerder neemt de ploeg het als winnaar van de KNVB Beker op tegen landskampioen Feyenoord om de Johan Cruijff Schaal.