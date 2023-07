Prijs van snoep schiet omhoog: 'Blij dat mensen nog niet klagen'

De prijs van suiker gaat als een raket de lucht in en daar hebben snoep- en chocoladewinkels in Brabant veel last van. De prijzen van zoete lekkernijen in de winkels zijn tientallen procenten gestegen. “We mogen blij zijn dat de mensen nog niet klagen", klinkt het bij chocolatier Hilfrawa in Eindhoven.

Ron Vorstermans Geschreven door

Bij het piepkleine chocoladewinkeltje in de buurt van Strijp-S druppelen de klanten deze donderdagochtend gestaag binnen. Tot vreugde van de winkel zelf. “We mogen blij zijn dat de mensen nog niet klagen. Ze lijken het nog niet erg te vinden”, zegt werknemer Gijs Houben. Hilfrawa heeft de afgelopen tijd de prijzen flink omhoog moeten gooien. En daarin staat de winkel allerminst alleen. Zo’n beetje alle winkels die veel met suiker werken, hebben last van de stijgende suikerprijzen op de wereldmarkt.

“Het wordt alleen maar duurder.”

“Het wordt alleen maar duurder”, zegt Houben over de suikerprijs. “Dus moeten wij de winkelprijs ook veranderen. Als dit zo doorgaat, wordt chocolade straks een luxeproduct. Een doemscenario.” Ook Snoeperij Jantje in Aarle-Rixtel ontsnapt niet aan de hoge suikerprijzen. “Het gaat nu heel hard, dus we rekenen dat door in de prijs van onze snoep. Maar niet alles”, zegt eigenaar David Verstappen. “Het moet nog wel leuk blijven.” “We willen de drempel voor onze klanten om snoep te kopen zo laag mogelijk houden. Want als je de prijzen moet doorberekenen zoals leveranciers doen, dan houden we geen klanten meer over”, stelt Verstappen.

"Chocolade is hier zelfs 35 procent duurder geworden in het afgelopen jaar.”