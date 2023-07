Man en vrouw gewond en opgepakt na steekpartij in Oss

Een ruzie is woensdagmiddag behoorlijk uit de hand gelopen aan de Schepenen in Oss. Een man en vrouw liepen in en buiten een huis ernstige steekwonden op, meldt de politie. Het is nog niet duidelijk wie de dader en wie het slachtoffer is. Daarom zijn ze allebei opgepakt voor poging tot moord of poging tot doodslag.

Ron Vorstermans Geschreven door

Wat er precies is gebeurd en hoe de twee eraan toe zijn, laat de politie nog in het midden. Wel hebben artsen beiden moeten behandelen aan hun verwondingen. Duidelijk is ook dat het gaat om een uit de hand gelopen ruzie in de relatiesfeer. De politie doet ook donderdag nog onderzoek in het huis in de hoop meer sporen te vinden. Getuigen wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision.