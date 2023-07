In het Currylaantje wonen 12 gezinnen uit India: 'Voelt bijna als thuis'

In de Schaduwmaskerstraat in Eindhoven wonen twaalf gezinnen uit India. Daarom wordt de straat ook wel gekscherend het Currylaantje genoemd. “We leven bijna als één familie. We maken Indiase curry en we eten samen. Daarom wordt het zo genoemd,” zegt Vivek Kariyavula.

“We komen uit India en we missen onze familie en dierbaren. Daarom wilden we dicht bij elkaar wonen. Dan kunnen we samen feest vieren want India staat bekend om de vele feesten en festivals. Daar genieten we van. Het voelt bijna als thuis.” Zijn vrouw Mahalakshmi Recharlav vult hem aan. “We komen vaak bij elkaar. De kinderen gaan van het ene naar het andere huis en spelen samen.”

Vivek is een van de vele expats die naar Eindhoven komen om hier te werken. 3,5 jaar geleden gingen de gezinnen uit India in twaalf huizen in dezelfde straat wonen. De meesten werken bij ASML of Philips. Het zijn vrienden van elkaar.

Maar hoe krijg je het voor elkaar om allemaal een huis in dezelfde straat te kopen? De gezinnen gaven in 2018 bij makelaar Pieter van Santvoort aan dat ze samen in één straat wilden wonen. Alle twaalf huizen werden ook bij hem gekocht.

Volgens Van Santvoort konden ze allemaal in een straat wonen omdat er in die tijd nog genoeg aanbod van nieuwbouwwoningen was. "Dat was echt anders dan vandaag of vorig jaar. Er waren niet zoveel kopers voor een huis als vandaag de dag. Er werd ook veel meer gebouwd. Die mensen kozen gewoon een woning. Ze zeiden: 'Doe mij die maar' want die was vrij. 'Of doe mij die maar'. Ze zijn ook niet allemaal naast elkaar gaan wonen."

Ze wonen dan wel met veel Indiase gezinnen bij elkaar, maar Vivek heeft ook contact met Nederlanders in de straat. “We praten als we elkaar tegenkomen. Ook nodigen we ze uit voor onze feesten. Nederlanders zijn aardige mensen. Dit is een geweldig land om te wonen.”

Zelfs het Nederlandse weer vinden de expats helemaal prima. “We voelen ons hier thuis. In de winter doen we wel een goede jas aan. We kunnen er wel mee omgaan.”