Nog één nachtje slapen en dan kun je weer anderhalve week zwieren, zwaaien en rondjes draaien in Tilburg. Vrijdag begint daar de grootste kermis van de Benelux. Het opbouwen van al die attracties is een behoorlijk klus. In de video zie je in één minuut hoe het reuzenrad aan de Spoorlaan wordt opgebouwd.

Rob van den Broek Geschreven door