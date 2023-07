Festivalbezoekers vaker met drugs op achter het stuur: 'Zorgwekkend'

Steeds meer jongeren in Brabant gebruiken een pilletje op een festival. Na het feestje stappen ze ook steeds vaker onder invloed van drugs in de auto. Zorgwekkend, vindt jongerenorganisatie TeamAlert. Donderdag maakten zij jongeren in Den Bosch bewust van de gevaren tijdens de start van hun campagne ‘Rij drugsvrij’. Maar heeft zo’n actie echt nut?

Een xtc-pilletje of andere drugs pakken op een festival is tegenwoordig veel goedkoper dan bier drinken. Lang niet alle jongeren die drugs gebruiken, regelen veilige rit naar huis. Dat bleek nog in mei dit jaar na het festival Harmony of Hardcore in het Brabantse Erp. Een kwart van de 80 gecontroleerde bestuurders zat onder invloed achter het stuur. “Dat is heel zorgwekkend. Jongeren zijn onervaren in het verkeer en hebben de neiging tot zelfoverschatting", zegt woordvoerder Maartje Oosterink van TeamAlert.

"Ik stap gewoon bij vrienden in de auto die onder invloed zijn."

In Brabant ging het een paar keer flink mis. In april dit jaar crashte een man (28) onder invloed van harddrugs met zijn auto tegen een huis in Tilburg. Een jaar eerder reed een 23-jarige Eindhovenaar een fietser dood terwijl hij met cocaïne op achter het stuur zat. De campagne daagt jongeren uit om de belofte te maken altijd nuchter te rijden. Maar heeft dat wel nut? “Ik blow zelf wel eens en stap ook gewoon bij vrienden in de auto die onder invloed zijn. Zo’n campagne heeft geen invloed op mij", zegt een jongen.

“Ik gebruik geen drugs, maar kan wel de dupe zijn in het verkeer.”