Marga rolstoelfietst na hersenbloeding naar Santiago de Compostella

Wim en Marga van den Berge uit Breda gaan naar bedevaartsoord Santiago de Compostella in Spanje op een speciale rolstoelfiets. Uitgezwaaid door vrienden, familie en kennissen begonnen ze donderdag in het park Valkenberg aan hun reis van ruim 3000 kilometer. Drie jaar geleden kreeg de altijd al sportieve Marga een hersenbloeding en raakte ze deels verlamd. Samen willen Marga en Wim nu laten zien dan je met een beperking nog steeds kunt sporten en je grenzen kunt verleggen.

Marga is aan haar rechterkant verlamd. Ze kan in huis kleine stukjes lopen met een kruk, maar is verder rolstoelgebonden. “Van het ene op het andere moment kon ik helemaal niets meer”, vertelt Marga over haar hersenbloeding. “Niet bewegen, niet praten, niet slikken. Zelfs een wenkbrauw ophalen lukte niet meer. Ik heb drie weken in het ziekenhuis gelegen en vier maanden in een revalidatiecentrum doorgebracht. Ik moest alles opnieuw moeten leren.”

Het is een groot verschil met de Marga van vóór 10 juli 2020. Ze liep hard met een hardloopgroep en fietste veel. De vakanties van Marga en Wim met hun jonge kinderen waren actief en avontuurlijk.

Wim: “We hebben altijd op de bonnefooi gereisd en vonden overal een oplossing voor. Een keer kwamen we met twee kinderen van drie en vijf midden in de nacht in Nairobi aan. We hadden niets geregeld. Pas bij het derde hotel hadden we beet, al lagen we allebei met één kind in een eenpersoonsbed. Zo flexibel zijn wij jaren later nog steeds, ondanks de handicap van Marga."