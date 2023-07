Gemeenteraad Geldrop-Mierlo keurt acties tegen asielzoekers af

De gemeenteraad van Geldrop-Mierlo keurt een uit de hand gelopen actie tegen de komst van minderjarige asielzoekers af. Tijdens een voorlichtingsavond in Geldrop over de komst van de studenten en alleenstaande minderjarige vluchtelingen, liep de boel vorige week woensdag uit de hand. Boze buurtbewoners bonkten op deuren en ramen, staken vuurwerk af en scholden en dreigden.

De bewonersavond was bedoeld om buurtbewoners te informeren en om hun vragen te beantwoorden. "Bij een van de sessies kregen emoties de overhand en dat deed geen goed aan de discussie. Als gemeenteraad keuren we af wat hier is gebeurd. Laten we allemaal onze eigen rol evalueren en hier lering uit trekken. Dit om herhaling en verdere escalatie te voorkomen," staat in een schriftelijke verklaring die donderdag werd verspreid.

Opgefokt

"Sommige bewoners kwamen al opgefokt binnen. Ze overschreeuwden iedereen. Hun gedrag was onberekenbaar. Zij kwamen niet om te luisteren, ze kwamen met heel andere motieven,” zegt burgemeester Jos van Bree tegen het AD.

De gemeenteraad schrijft dat ze het college steunt. De raad vindt dat de gemeente haar verantwoordelijkheid moeten nemen bij het landelijke tekort aan opvangplekken. "Communicatie over een onderwerp als dit blijft lastig, maar laten we wel met elkaar blijven praten over hoe we dit goed en veilig doen. We vertrouwen op een goed vervolg van dit proces."

Voorlopig geen nieuwe sessie

De gemeente laat weten dat door de ongeregeldheden ook inwoners die zich vooraf netjes aangemeld hebben, geen sessie bij hebben kunnen wonen. Maar er worden nog geen nieuwe sessies gepland. "We moeten de komende weken opnieuw bekijken hoe we inwoners op een veilige en verantwoorde manier kunnen informeren over de plannen. Daarom kan de geplande inloop voorlopig niet doorgaan."