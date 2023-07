Jeffrey Herlings gaat zes weken na gebroken nekwervel alweer crossen

Jeffrey Herlings maakt zo goed als zeker volgend weekend zijn rentree in de GP van Finland. De motorcrosser uit Oploo begint maandag weer met trainen nadat hij zes weken geleden tijdens de Grote Prijs van Duitsland crashte en een nekwervel brak. Een ongeluk dat hem wel aan het denken heeft gezet: "Ik kijk wel steeds meer uit naar mijn pensioen."

"Het is een enge blessure", zegt Herlings, "maar wanneer je als motorcrosser je knie of ellenboog kapot hebt, is dat nog veel erger. Het is misschien niet aan te raden om meteen te gaan crossen, maar het kan volgens de dokter omdat de breuk is genezen."

Komende maandag heeft hij een laatste controle in het ziekenhuis, maar Jeffrey Herlings gaat uit van groen licht van zijn artsen. Slechts zes weken na de breuk van een nekwervel zit hij dan alweer op zijn crossmotor, want de coureur gaat dan meteen trainen.

Bij Herlings lijkt alles altijd sowieso net iets sneller te gaan. "De kans bestaat dat ik volgend weekend al naar de GP in Finland ga, want ik moet toch trainen. En tegen de tijd dat we naar Zweden moeten zit ik drie weken op de motor en hoop ik daar richting top vijf te gaan. Daarna komt de GP in Arnhem, op het zand, en dan ga ik hopelijk weer voor de overwinning meedraaien."

Zo kennen we de motorcrosser uit Oploo weer, want Herlings is een echte rouwdouwer en bovenal sportman en winnaar. Toch kwam de valpartij niet door roekeloos gedrag. "Ik heb heel het seizoen al geen gekke dingen gedaan en valpartijen horen bij de sport. Die is soms levensgevaarlijk, want het is geen dammen."

Toch geeft zijn omgeving weleens signalen af, maar die negeert hij al een tijdje. "Ik denk dat mijn vader en moeder zouden willen dat ik liever gister dan vandaag stop. Maar dat dachten ze tien jaar geleden ook. Als er iets moet gebeuren, komt dat toch. Zo sta ik er in."