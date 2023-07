Vrouw ernstig gewond nadat ze met haar auto over de kop slaat

Een vrouw is donderdagavond op de A67 bij Ommel ernstig gewond geraakt nadat ze met haar auto over de kop sloeg. Het slachtoffer werd bij het ongeluk uit haar auto geslingerd. Een en ander gebeurde iets na half elf toen de automobiliste ergens van schrok, aan het stuur van haar auto trok en via de middenberm van de snelweg de vangrail raakte.

Vanwege de ernst van de situatie landde een traumahelikopter in de buurt van het ongeluk. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht. De A67 was tijdelijk dicht zodat de politie onderzoek kon doen naar de oorzaak van het ongeluk. Boetes voor het maken van foto's

Meerdere automobilisten kregen een boete van 385 euro voor het maken van foto's van het ongeluk tijdens het rijden.

Foto: Walter van Bussel / SQ Vision.