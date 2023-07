'Vet' Brabants onthaal voor Vierdaagselopers op Via Frikandella

Voordat de Vierdaagselopers vandaag de Via Gladiola bereiken, wacht de lopers van de vijftig kilometer een 'vetter' hoogtepunt. In Vianen bij Cuijk worden de deelnemers met de langste adem namelijk onthaald met duizenden frikandellen. De Fransenstraat in het dorp is voor deze gelegenheid omgedoopt tot de Via Frikandella.

Edwin en Erwin staan er vrijdagochtend rond zeven uur al helemaal klaar voor. Ze wonen in de Fransenstraat en hebben een enorme frietpan klaarstaan. "We weten dat 't niet het gezondst is, maar het is eens wat anders dan een komkommertje", vertelt Edwin lachend in het programma WAKKER! op Omroep Brabant radio. Het initiatief is in 2017 ontstaan en sindsdien 'een beetje uit de hand gelopen'. En dat allemaal omdat de kaas op was, zo weet Kris te vertellen. "Iemand trok toen zijn vriezer open en daar lagen nog wat frikandellen. Die hebben ze vervolgens opgesneden." De lopers die in eerdere jaren al kennismaakten met de Via Frikandella waren enthousiast, zo vertellen de initiatiefnemers. "Fantastisch Vianen, jullie zijn helden", hoorden ze vaak. En natuurlijk hopen ze ook vandaag, op de traditionele Brabantse dag van de Vierdaagse, weer op dit soort reacties. Van elf uur tot half twaalf zendt Omroep Brabant op de website, op TV en via Facebook live de doorkomst van de lopers in Cuijk uit.

Foto: Omroep Brabant.

Foto: Omroep Brabant.