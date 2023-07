Bart vliegt halsoverkop naar IJsland om foto's van lava te maken

Bart Rijvers (48) uit Eindhoven laten de dampende lavastromen in IJsland bepaald niet koud. Afgelopen maandag barstte er op zo'n dertig kilometer van hoofdstad Reykjavik een vulkaan uit. Bart kocht meteen een vliegticket richting de uitbarstende vulkaan, terwijl de IJslandse overheid juist opriep om niet die kant op te komen omdat het gevaarlijk zou zijn. "Er ligt een leuke hoeveelheid lava."

Rik Claessen Geschreven door

In 2017 bezocht hij IJsland voor het eerst samen met zijn gezin. Vooral de natuur maakte grote indruk op Bart. Ondertussen is de Eindhovenaar die in het dagelijks leven computerprogramma's maakt, al vijf keer naar IJsland geweest. "Toen de vulkaan begon te rommelen, hield ik het nieuws dagelijks in de gaten. Er zijn ook meerdere aardbevingen gemeld. Op maandag barstte de vulkaan echt uit. Ik heb toen meteen tickets gekocht", vertelt Bart.

"Mosbranden veroorzaakten veel rook precies over het pad."

Een fantastisch natuurspektakel, maar de IJslandse crisisdienst wees mensen vooral op het gevaar dat komt kijken bij de uitbarsting van de Fagradalsfjall. Er kwamen giftige gassen bij vrij. Nieuwsgierigen werden afgeraden om te komen kijken en mensen in de omgeving kregen het advies ramen en deuren gesloten te houden. Ook werd het pad naar de vulkaan tijdelijk afgesloten. Bart besloot ondanks het advies toch te gaan. Toen hij woensdag aankwam in IJsland heeft hij een camper gehuurd en is hij op een paar honderd meter afstand gaan kijken. "In de avond werd het mistig en daarom werd het gebied rondom de vulkaan afgesloten. Het is een paar dagen dicht geweest vanwege smeulende mosbranden die veel rook veroorzaakten precies over het pad. De meeste daarvan zijn inmiddels geblust", vertelt Bart. De waarschuwing is ondertussen ingetrokken en het gebied rondom de vulkaan is weer open.

"Het was veilig genoeg."

"Veilig? Het was veilig genoeg", gaat Bart verder. "Er ligt een leuke hoeveelheid lava. Niet superveel, ook niet weinig." Gewapend met een camera en een drone schoot hij beelden van de vulkaan. "De drone is wel wat verschroeid, voornamelijk wat gesmolten plastic. Het is ook niet zomaar dronevliegen. Die lava is meer dan 1000 graden, daar kun je niet te lang boven vliegen."

"Ik kan iedereen dit als vakantieland aanraden."

Bart vloog al eerder voor een vulkaanuitbarsting naar IJsland. "Dit is de tweede keer. Toen in 2021 een vulkaan uitbarstte, ben ik ook gaan kijken. Dat was wat moeilijker toen door de coronaregels. Mijn vrouw had daardoor ook tijd om aan het idee te wennen dat ik daar alleen heen ging", lacht Bart. Voor nu blijft hij tot en met woensdag in IJsland, niet alleen om bij de vulkaan te kijken. "Ik ga ook andere gebieden bezoeken. Het landschap is zo uniek. Je hebt hier veel ruimte en rust. Ik kan dit iedereen dit als vakantiebestemming aanraden", sluit hij af. Bekijk hier de foto's die Bart bij de vulkaan maakte:

(foto: Bart Rijvers)

(foto: Bart Rijvers)

Knakworstjes bakken op de lava (foto: Bart Rijvers)

(foto: Bart Rijvers)

(foto: Bart Rijvers)