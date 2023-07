'Onoverwinnelijk' shirt voor uitwedstrijden van FC Den Bosch

Tegenstanders van FC Den Bosch kunnen komend seizoen de borst nat maken, zeker in uitwedstrijden. De spelers van FC Den Bosch dragen dan namelijk een shirt met als thema de 'onoverwinnelijke moerasdraak'. Nu maar hopen dat het nieuwe uitshirt, dat vrijdag is gepresenteerd, een voorbode is van de resultaten die de club op de mat gaat leggen.

Het shirt is geïnspireerd op natuurgebied Het Bossche Broek. Dit moerassige gebied aan de rand van de stad was ooit een natuurlijk verdedigingswerk voor de stad: het geheime wapen van de Bosschenaren tegen vijandelijkheden van buitenaf. In de 80-jarige oorlog leverde het de stad haar bijnaam op: de onoverwinnelijke Moerasdraak.

"FC Den Bosch spiegelt zich graag aan die moedige draak die niet kapot te krijgen is", zo licht de club, afgelopen seizoen nog 19e in de Keuken Kampioen Divisie, de keuze voor het opvallende shirt toe.

Oude foto's

Op het opvallende shirt staan oude foto’s van het natuurgebied in subtiele blauwgrijze tonen op een witte achtergrond. In de nek van het shirt staat: 'Ervaar nu in u zelf hoe deze stad zich uit haar schubben en dras verheft’. Een historische tekst die volgens de club geïnterpreteerd mag worden als 'een pleidooi voor groei en talentontwikkeling'.

FC Den Bosch speelt zaterdag voor het eerst in de nieuwe shirts in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Go Ahead Eagles.