Klap met bierfles na ruzie over afstandsbediening: 18 hechtingen

Een 35-jarige man uit Roosendaal heeft donderdagavond zijn 25-jarige huisgenoot mishandeld met een bierfles en een glasscherf. Ze kregen ruzie over de afstandsbediening en welke zender ze zouden kijken op televisie. De 35-jarige man is opgepakt.

De bewoners waren samen in een huis in Roosendaal tv aan het kijken toen het slachtoffer de afstandsbediening pakte om een andere zender op te zetten. Daarop werd het zijn huisgenoot rood voor de ogen.

Bierfles

De man sloeg de 25-jarige bewoner met een bierfles in het gezicht en stak hem met een glasscherf in zijn rechterbil en schouder. Het slachtoffer hield er achttien hechtingen aan over.

Na de mishandeling heeft de dader het slachtoffer met een vriend naar het ziekenhuis gebracht. De politie laat in het midden waar in Roosendaal de steekpartij precies plaatsvond.