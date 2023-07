Voetbalvaders hebben oranje muts klaarliggen om naar het WK af te reizen

Voetbalvaders Gerard Bayings en Meindert Dijkstra kijken vol spanning uit naar de eerste wedstrijd van de Oranjeleeuwinnen op het WK voor vrouwen. Beiden hopen dat hun dochters Jill en Caitlin zondagmorgen in actie komen in de wedstrijd tegen Portugal. Nu zitten ze nog thuis op de bank, maar ze staan in de startblokken om naar Nieuw-Zeeland en Australië af te reizen.

Ronald Strater Geschreven door

Gerard Bayings uit Terheijden kan haast niet wachten tot het WK begint. Apetrots is hij op zijn dochter Jill die in de selectie van het Nederlands elftal zit. "De WK-koorts is hier thuis volop aanwezig. Hoger dan dit wereldkampioenschap kan onze Jill niet komen. En verder weg trouwens ook niet, haha." "Het contact met Caitlin is door het tijdsverschil soms wat lastig", vertelt vader Meindert Dijkstra uit Breda. "We hebben elke dag contact, maar alleen als de meiden daar vrij zijn. Dat is zo afgesproken, want ze moeten niet te veel met andere dingen bezig zijn."

"Ik ben op de eerste plaats vader én supporter, maar ik geef soms ook advies."

De focus ligt op de prestatie en dat snappen de vaders die allebei een voetbalachtergrond hebben. Gerard speelde jaren hoofdklasse bij Baronie en Meindert was actief bij de profs van NAC en Willem II. "Ik ben op de eerste plaats vader én supporter", zegt Dijkstra. "Maar natuurlijk praten wij ook inhoudelijk over voetbal en dan geef ik soms advies. Over dat ze niet moet wegdraaien bij een kopduel of over wel of niet inschuiven. Maar Caitlin weet al heel veel hoor." Tot hun spijt moeten beide vaders de eerste groepswedstrijd tegen Portugal, zondagmorgen om half tien Nederlandse tijd, thuis vanaf de bank volgen. Het volgen van het WK aan de andere kant van de wereld kost veel geld en tijd. "Ik vertrek maandag en doe er bijna twee dagen over", vertelt Gerard Bayings. "Iedereen probeert heel snel te reizen, maar ik juist niet. Veel overstappen maakt het namelijk stukken goedkoper. Ik ben altijd overal bij geweest, dus dan kan ik dit WK natuurlijk niet laten schieten."

"Omdat het duur en ver weg is, gaan veel ouders niet mee naar het WK."