Auto totaal verwoest door explosie, maar verdachte ontkent alles

Wie is er verantwoordelijk voor het opblazen van een auto op de Marxhemstraat in Rucphen op 3 november 2021? Justitie denkt dat de 21-jarige Jurrit de B. uit Roosendaal met die enorme explosie te maken heeft en eiste vrijdagmiddag twee jaar cel voor de rechtbank in Breda. Plus nog zes maanden voorwaardelijk als hij nog eens in de fout gaat.

De klap was dan ook niet misselijk op die avond rond half elf. De kracht van de explosie van een chemisch mengsel was zo enorm dat de Peugeot helemaal bol stond, de portieren eruit hingen en er geen glas meer in de ramen zat. Twee auto’s, die ernaast stonden, werden ook compleet verwoest. Een buurman dacht het onweerde en hagelde, maar er bleek glas naar beneden te komen.

Maar of Jurrit er nou voor verantwoordelijk is of niet, feit blijft dat de eigenares van de opgeblazen auto er nog steeds flink last van heeft. Haar advocaat vertelde in de rechtszaal dat ze nog steeds gestrest is en slecht slaapt. Ook heeft ze therapie gehad en zit ze nog steeds aan de medicijnen.

Jurrit ontkende in alle toonaarden dat hij ook maar iets met de bom te maken heeft. De officier van justitie moest toegeven dat Jurrit in ieder geval niet de bommenlegger is. Hij voldoet helemaal niet aan het profiel van de man die na de klap hard wegrende. Maar de officier denkt wel dat Jurrit de chauffeur was van de Volkswagen Transporter die in de buurt was op het moment van de explosie.

Toeval bestaat niet, meende de officier. Er zijn volgens hem wel heel veel aanwijzingen dat Jurrit betrokken is bij de explosie:

De Transporter die in de buurt was, werd herkend als de bus van Jurrit en zijn scooterbedrijf.

Zijn telefoon was die avond drie keer in Rucphen, in de buurt van de Marxhemstraat, ook rond de tijd van de explosie.

Een man die wegrende na de explosie, sprong in de Volkswagen Transporter.

Jurrit had de gps-tracker in zijn bus alleen die dag uitgezet.

De toenmalige vriendin van Jurrit verklaarde dat hij naar Rucphen ging die avond.

Jurrit kent de exen van de eigenares van de auto, die beiden zijn veroordeeld voor stalken van deze vrouw.

Jurrit zou volgens een getuige gestolen scooters krijgen van een van de exen en die omkatten.

Jurrit werd natuurlijk gevraagd waar hij toen was. Maar hij wist niet meer zo precies wat hij die avond in november 2021 precies had gedaan en gaf slechts een algemene verklaring. “Het kan best zijn, dat ik in de buurt ben geweest. Maar, dat weet ik niet meer. Ik rijd zo vaak in die buurt.”

De rechter vond het dan wel opmerkelijk dat hij dat niet meer heeft uitgezocht, hoewel hij al eens drie maanden in de cel zat voor een 'ernstig feit'. Jurrit haalde bijvoorbeeld als scootermonteur vaker klanten op met pech. “U had kunnen kijken of er een factuur op die dag was of appjes kunnen terugzoeken”, hield de rechter hem voor.

'Vrijspraak'

De advocaat van Jurrit veegde de vloer aan met het duizend pagina’s dikke dossier van justitie. Volgens hem is er nergens bewijs dat Jurrit ook maar iets met de explosie te maken heeft. De bus kan best van iemand anders zijn, want er zijn meer van zulke witte Transporters, meende hij. En misschien was de rennende man helemaal niet degene die de bom heeft geplaatst, maar iemand die bang was, zo betoogde hij. De advocaat vroeg dan ook om vrijspraak.

Op 4 augustus maakt de rechtbank duidelijk hoe zij over deze zaak denkt.

