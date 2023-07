Tony Bennett over dood Tony Bennett: 'Ze dachten even dat ik overleden was'

De wereldberoemde Amerikaanse zanger Tony Bennett (96) is overleden. Het zorgt voor een bijzondere vrijdag voor zijn Eindhovense naamgenoot. "Ik krijg al de hele dag berichten van vrienden en kennissen. Sommigen dachten eerst even dat ik overleden was, toen ze het nieuws hoorden," zegt Tony Bennett (35).

De Amerikaanse zanger Tony Bennett wordt gezien als een legende. Hij zong al sinds de jaren 40 en scoorde hits met nummers als Because of You en I left my heart in San Francisco. Bennett stond op het podium met zangers als Stevie Wonder en Michael Jackson, nam duetten op met Paul McCartney, Frank Sinatra en stond deze eeuw nog hoog in de ranglijsten met twee cd's waarin hij met Lady Gaga zong.

"In Nederland is Tony Bennett niet zo bekend. Maar in het buitenland wel", aldus de Eindhovense Tony die in de logistiek werkt. "Ik heb veel internationale klanten. Die vragen altijd of ik familie ben of maken opmerkingen over mijn naam. Zeker twee keer per dag word ik er over aangesproken."