Als eerste bij de botsauto’s en de grijpers: kermis Tilburg van start

De suikerspinnen worden gedraaid, de typische kreten knallen uit de speakers en de bezoekers worden alle kanten op gezwierd. De grootste kermis van de Benelux is weer begonnen, die in Tilburg. Vrijdagavond is het officiële startsein gegeven, maar de liefhebbers konden in de middag al de eerste ritjes maken.

Er gaat nog een laatste doekje over de ramen van de kassa’s en dan gaan de poortjes van de attracties open. Daar staan sommigen vrijdagmiddag al uren voor te trappelen. “We zijn hier voor de eerste keer en dachten dat het om twaalf uur begon. Dus we waren extra vroeg”, vertelt een jongen die met zijn broertje uit een ruige attractie komt.

"Wij gaan nooit op vakantie tijdens de Tilburgse kermis.”

Even verderop probeert een moeder met haar twee kinderen een knuffel te grijpen. “Het valt niet mee. Het is best lastig. Hij pakt hem vast, hij wiebelt, maar hij laat hem niet los.” Ook zij konden niet wachten tot de kermis van start zou gaan. “Wij leven er altijd naartoe”, zegt Stefanie Dirks. “Wij gaan ook nooit op vakantie tijdens de Tilburgse kermis.” 210 attracties staan er dit jaar. En daar komen de komende tien dagen zo’n anderhalf miljoen bezoekers op af. Dat grootse daar doen de meeste bezoekers het voor. “Er is overal wel wat te zien en dat maakt het heel tof. Ik ga ieder jaar wel even langs”, zegt Tom Paans. Frans en Lies van Poppel wonen vlakbij de kermis en kunnen dan ook niet wegblijven. “Maar we lopen alleen rond en kijken naar de attracties. We gaan nergens in.” Dierenattracties, zoals de Muizenstad en het ponyrijden zie je dit jaar voor het eerst niet meer. Daar heeft de gemeenteraad een stokje voor gestoken, vanwege het dierenwelzijn. Daarnaast verandert de kermis langzaam maar zeker in een festival. Met meer straattheater en een poppenspel hoopt de organisatie een groter publiek te trekken, naast de daredevils die in de snelle attracties stappen.

Foto: Imke van de Laar.